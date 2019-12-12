Президент США Дональд Трампраскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".

"Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!", - написал Трамп в своем Twitter, прокомментировав таким образом сообщение о победе Тунберг в номинации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.