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Трамп назвал признание Тунберг "Человеком года" нелепым

Трамп назвал признание Тунберг "Человеком года" нелепым

Президент США Дональд Трампраскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".

"Просто нелепо! Грета должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм! Успокойся, Грета, успокойся!", - написал Трамп в своем Twitter, прокомментировав таким образом сообщение о победе Тунберг в номинации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 




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