Президент Армении принял всемирно известного скрипача Максима Венгерова

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял всемирно известного скрипача, лауреата многочисленных престижных наград, в том числе премии “Грэмми” Максима Венгерова и художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, 7-й Международный фестиваль имени Арама Хачатуряна начнется 14 декабря совместным концертом Государственного симфонического оркестра Армении и Максима Венгерова.

Приветствуя гостей, президент отметил, что рад снова видеть своего давнего друга и известного музыканта в Армении. Высоко оценив творчество Максима Венгерова, президент Саркисян с удовлетворением отметил, что у армянской публики снова будет возможность насладиться высоким искусством скрипача-виртуоза.

Сергей Смбатян посчитал одним из важнейших достижений нынешнего сезона то, что согласно меморандуму, подписанному с Государственным симфоническим оркестром Армении, Максим Венгеров выступит в сезоне 2019-2020 гг. в качестве резидентного артиста оркестра.

Максим Венгеров, выразив благодарность президенту за прием, рассказал о своих тесных связях с Арменией и подчеркнул, что эти связи еще больше укрепляются каждый раз при посещении нашей страны. Он коснулся сотрудничества с Государственным симфоническим оркестром Армении и предстоящих совместных программ.