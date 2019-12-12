Надежность ПРО «Железный купол» сомнительна

Недавно на территории сектора Газа была обнаружена почти не получившая повреждений часть ракеты Tamir израильской системы противоракетной обороны Iron Dome («Железный купол»). В американском издании The Drive на фотографиях части ракеты видна система активного радиолокационного самонаведения и неконтактный взрыватель. Там же отмечается, что потеря Израилем такого оружия может способство­вать разработке средств противодействия ему. Сирийские военные доставили ракету, почти не получившую повреждений, на сирийско-российскую базу, а затем передали Министерству обороны РФ для исследования, что не на шутку встревожила ЦАХАЛ.

О вероятности перехвата ракет противника системой Iron Dome написано много. На сайте regnum.ru в статье «Справляется ли «Железный купол Израиля с ракетной угрозой?»» сообщается всего лишь о 20 перехватах ракет из 50 пусков, сделанных из сектора Газа боевиками по территории Израиля. Во время операции «Нерушимая скала», проведённой с 7 июля по 26 августа 2014 года вновь стали появляться публика­ции, утверждающие, что эффективность системы не превышает 5 %.

Слабым местом «Железного купола», по материалам сайта mignews.com является малое время реакции на атаки ракетами малой дальности - система просто не успевает сработать. Наибольшая эффективность достигается только при перехвате слабо маневрирующих или имеющих постоянную траекторию целей, для перехвата более сложных объектов необходима газодинамическая система управления, которой противоракета «Тамир» не оснащена.

Следующий недостаток - максимальная скорость ракеты «Тамир» ограничивается 2500 км/ч (почти вдвое ниже чем у ЗУР «Панцирь-С1»), из-за низкой скорости практически полностью отсутствует режим перехвата высокоскоростных целей вдогон. Кроме того, система имеет очень большую мертвую зону - почти 4000 м.

Недостатки «Железного купола» признал глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис.

Приведенные выше случаи сомнительной эффективности и другие, например опи­санные на avia.pro и topwar.ru, дают основание заключениям о том, что ВС Азербай­джана, мягко говоря, не имеет повода похвастаться безупречной системой ПВО (ПРО).

Бесспорно, официальный Баку лелеет иллюзорные надежды по обеспечению надежной защиты объектов своей инфраструктуры от ракетных ударов.

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