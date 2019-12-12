Более 30 жертв Вайнштейна возьмут у него деньги и откажутся от обвинений

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн и правление его обанкротившейся киностудии урегулировали вне суда конфликты более чем с 30 предполагаемыми жертвами. Об этом сообщает The New York Times.

Всего обвинителям выплатят 25 миллионов долларов. 18 из них разделят 6,2 миллиона, остальные 18,5 миллиона достанутся истцам, подавшим групповой иск. Выплаты на себя взяли страховые компании, представляющие Weinstein Company,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Харви Вайнштейн — сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. В мае 2018-го он сдался полиции и был отпущен на свободу под залог в миллион долларов. Об изнасиловании продюсером рассказывали по меньшей мере восемь женщин, более 80 заявили о сексуальных домогательствах с его стороны.