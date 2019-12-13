Мероприятия предстоящие 13 декабря

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет события, ожидаемые сегодня.

Правительство Японии предоставит грант Фонду “Ереван моя любовь”. Сегодня, 13 декабря, соответствующий меморандум подпишут директор Фонда и посол Японии в Армении.

В Ереване состоится семинар по инвестициям и рынку капитала. На открытии с приветственной речью выступит министр экономики РА Тигран Хачатрян.

С журналистами встретится заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Аревик Анапиосян. Она представит вопросы пересмотра государственного стандарта и предметных программ общего образования и международного сотрудничества.

К проблемам озера Севан и рыбным запасам обратится директор Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА Бардуг Габриелян.

По случаю 10-летия Восточного партнерства откроется выставка под названием “Материальные и нематериальные жемчужины, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО”.

В Доме камерной музыки им. Комитаса состоится концерт из цикла “Комитас и мы”, посвященный 150-летию со дня рождения Вардапета Комитаса.

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