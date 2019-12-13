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Мероприятия предстоящие 13 декабря

Мероприятия предстоящие 13 декабря

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет события, ожидаемые сегодня.

Правительство Японии предоставит грант Фонду “Ереван моя любовь”. Сегодня, 13 декабря, соответствующий меморандум подпишут директор Фонда и посол Японии в Армении.

В Ереване состоится семинар по инвестициям и рынку капитала. На открытии с приветственной речью выступит министр экономики РА Тигран Хачатрян.

С журналистами встретится заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Аревик Анапиосян. Она представит вопросы пересмотра государственного стандарта и предметных программ общего образования и международного сотрудничества.

К проблемам озера Севан и рыбным запасам обратится директор Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА Бардуг Габриелян.

По случаю 10-летия Восточного партнерства откроется выставка под названием “Материальные и нематериальные жемчужины, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО”.

В Доме камерной музыки им. Комитаса состоится концерт из цикла “Комитас и мы”, посвященный 150-летию со дня рождения Вардапета Комитаса.

Об этом и других темах можете подробно прочитать на сайте armenpress.am

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