В Грузии возбудили уголовное дело из-за разлитой в парламенте жидкости

Министерство внутренних дел Грузиизаявило, что приступило к расследованию уголовного дела из-за разлитой неизвестной жидкости в зале заседаний парламента.

Вице-спикер парламента Георгий Вольский в интервью телекомпании "Имеди" ранее заявил, что депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Ирма Надирашвили в зале заседаний разлила неизвестную жидкость, из-за чего работа законодательного органа была прервана, депутаты покинули зал. Надирашвили отрицает причастность к инциденту. Парламентарий София Киладзе сообщила о четырех пострадавших.

"В связи с произошедшим в парламенте инцидентом начато расследование по 117-й статье Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в заявлении пресс-службы МВД,

сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства "Интерпрессньюс", в здании парламента работают эксперты-криминалисты, которые установят происхождение жидкости.

Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил журналистам, что считает данное действие "химическим нападением на законодательный орган".