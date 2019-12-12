Шотландский актер Джек Бернс скончался в возрасте 14 лет, сообщает Metro.

Подростка нашли мертвым в его доме в Гриноке, где он жил вместе с родителями и братом. Причина смерти пока неизвестна, однако в полиции сообщили, что не рассматривают криминальную версию.

Прощание и похороны состоятся 12 декабря,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Бернс получил известность, снявшись в нескольких сериалах и шоу, включая "Чужестранку" и "На виду". Актер также серьезно занимался танцами и посещал престижную школу балета в Глазго.