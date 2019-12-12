Госкомиссия назвала Атамбаева ответственным за беспорядки в Киргизии

Госкомиссия в Киргизии целиком возложила ответственность за массовые беспорядки, произошедшие в стране в начале августа, на экс-президента республики Алмазбека Атамбаева, выводы комиссии зачитал в четверг на заседании парламента депутат Тынчтык Шайназаров.

"Ответственность за события 7 и 8 августа 2019 года в селе Кой-Таш целиком и полностью лежит на Атамбаеве и его сторонниках, планировавших вооруженный отпор законным действиям сотрудников правоохранительных органов и последующий насильственный захват власти", - говорится в заключении комиссии,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно ее выводам, действия руководства Госкомитета нацбезопасности и МВД страны, "несмотря на допущенные ошибки и просчеты, были основаны на нормах конституции и законодательства Киргизии".

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы.