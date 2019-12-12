Экс-мэра Москвы Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося во вторник на 84-ом году жизни, похоронили на Новодевичьем кладбище, в последний путь политика проводили родные, друзья и бывшие коллеги.

Гроб с телом экс-градоначальника из храма Христа Спасителя, где прошло прощание и отпевание, доставили на Новодевичье кладбище и предали земле. Обряд отпевания провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Проститься с политиком пришел президент России Владимир Путин, сотни москвичей, известные политики, общественные деятели и представители культуры,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Бывший мэр похоронен рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.