Роберт Кочарян в медицинском центре “Измирлян”

Президент Армении Роберт Кочарян переведен в медицинский центр “Измирлян”.

В беседе с «Арменпресс» эту информацию подтвердил адвокат Кочаряна Ованес Худоян.

По словам Худояна, Роберт Кочарян был доставлен в больницу вчера, 11 декабря. Он не сказал о причинах госпитализации, однако отметил: “Предполагается, что он там пробудет несколько дней, но окончательное решение - за врачом”.

Обвиняемый по делу 1 марта Роберт Кочарян в начале октября был прооперирован в медицинском центре “Измирлян”. Он не говорил о причинах госпитализации, однако отметил: «Планируется, что там пробудет несколько дней, но окончательное решение-за врачом. Кочарян переводился в медучреждение 30 сентября и 4 октября.