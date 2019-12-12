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Успехи Армении на конкурсе “Европа Ностра”

Успехи Армении на конкурсе “Европа Ностра”

На конкурсе Европейского культурного наследия “Европа Ностра”, осуществляемом при поддержке программы “Творческая Европа” Европейского союза, победили два проекта из Армении: Центр креативных технологий ТУМО в номинации “Образование” и экспедиция археологических исследований “Солак-1” в номинации “Исследования”.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами 12 декабря заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нарине Хачатурян сказала, что эти победы являются достижениями всего нашего государства. У Армении есть колоссальные возможности и потенциал для восстановления своей цивилизационной позиции и авторитета. И новые технологические подходы в сфере образования, и археология, разные отрасли науки, культуры, искусства очень богаты, просто мы боимся и медлим со своим объективным представлением самих себя”, - отметила Хачатрян и добавила, что она уверена, что мы сможем переоценить себя и идти вперед.

Руководительница программы ТУМО Марал Мкртчян, представляя их программу, сообщила, что уже два года, как они начали и содействуют продолжению культурного наследия Армении. Эта программа для студентов в возрасте от 16 до 27 лет. Цель - создать платформу, на которой дизайнеры и ремесленники смогут работать с международными специалистами, создавая инновационные предметы и развивая армянские ремесла”, - рассказала она.

Руководитель экспедиции археологических исследований “Солак-1” Артур Петросян сказал, что победа им досталась нелегко. По его словам, она подтвердила, насколько правильно работают в археологической сфере. Экспедиция установила новую планку, которая может и поднять.

Отметим, что среди 7 объектов “наследия “Европы Ностры” - Европейского материального и нематериального наследия, находящихся в большей опасности, в списке 2020 года были выдвинуты и на первом этапе утверждены Хоранашатский монастырь Тавушской области и карас как метод традиционного армянского виноделия.




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