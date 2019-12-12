Успехи Армении на конкурсе “Европа Ностра”

На конкурсе Европейского культурного наследия “Европа Ностра”, осуществляемом при поддержке программы “Творческая Европа” Европейского союза, победили два проекта из Армении: Центр креативных технологий ТУМО в номинации “Образование” и экспедиция археологических исследований “Солак-1” в номинации “Исследования”.

Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами 12 декабря заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Нарине Хачатурян сказала, что эти победы являются достижениями всего нашего государства. У Армении есть колоссальные возможности и потенциал для восстановления своей цивилизационной позиции и авторитета. И новые технологические подходы в сфере образования, и археология, разные отрасли науки, культуры, искусства очень богаты, просто мы боимся и медлим со своим объективным представлением самих себя”, - отметила Хачатрян и добавила, что она уверена, что мы сможем переоценить себя и идти вперед.

Руководительница программы ТУМО Марал Мкртчян, представляя их программу, сообщила, что уже два года, как они начали и содействуют продолжению культурного наследия Армении. Эта программа для студентов в возрасте от 16 до 27 лет. Цель - создать платформу, на которой дизайнеры и ремесленники смогут работать с международными специалистами, создавая инновационные предметы и развивая армянские ремесла”, - рассказала она.

Руководитель экспедиции археологических исследований “Солак-1” Артур Петросян сказал, что победа им досталась нелегко. По его словам, она подтвердила, насколько правильно работают в археологической сфере. Экспедиция установила новую планку, которая может и поднять.

Отметим, что среди 7 объектов “наследия “Европы Ностры” - Европейского материального и нематериального наследия, находящихся в большей опасности, в списке 2020 года были выдвинуты и на первом этапе утверждены Хоранашатский монастырь Тавушской области и карас как метод традиционного армянского виноделия.