Сценарий фильма "Два Папы" выложили в Сеть до релиза на Netflix
Сценарий фильма "Два Папы", написанный Энтони МакКартеном, можно почитать до выхода ленты на платформе Netflix 20 декабря. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Deadline.
Энтони Хопкинс и Джонотан Прайс сыграли в картине пап римских Бенедикта XVI и Франциска. Первый добровольно покидает престол и уступает место второму.
На написание сценария к фильму МакКартена вдохновил визит в Ватикан и посещение открытой службы. В результате он начал размышлять о том, как прогрессивный аргентинский священник сменил на посту ещё живущего консервативного предшественника.
"Впервые за 500 лет у нас два живых папы римских, у них масса разногласий, и при этом каждый непогрешим. Эта ситуация показалась мне очень интересной", - рассказал сценарист.
Фильм, номинированный на "Золотой глобус", прошел в кинотеатрах в ограниченном прокате, а его премьера состоялась 31 августа 2019 на кинофестивале в Теллуриде (Колорадо).