Сценарий фильма "Два Папы", написанный Энтони МакКартеном, можно почитать до выхода ленты на платформе Netflix 20 декабря. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Deadline.

Энтони Хопкинс и Джонотан Прайс сыграли в картине пап римских Бенедикта XVI и Франциска. Первый добровольно покидает престол и уступает место второму.

На написание сценария к фильму МакКартена вдохновил визит в Ватикан и посещение открытой службы. В результате он начал размышлять о том, как прогрессивный аргентинский священник сменил на посту ещё живущего консервативного предшественника.

"Впервые за 500 лет у нас два живых папы римских, у них масса разногласий, и при этом каждый непогрешим. Эта ситуация показалась мне очень интересной", - рассказал сценарист.

Фильм, номинированный на "Золотой глобус", прошел в кинотеатрах в ограниченном прокате, а его премьера состоялась 31 августа 2019 на кинофестивале в Теллуриде (Колорадо).