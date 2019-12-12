Заседания комиссий ПА Евронест в 2020 году пройдут в Армении

Заседания комиссий ПА Евронест Восточного партнерства пройдут в 2020 году в Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции в НС Армении сказала руководитель армянской делегации Гаяне Абрамян, подводя итоги сессии в Тбилиси.

“В следующем году заседания комиссий Евронест будут проведены в Армении. Думаю, что это действительно очень важно, поскольку с 2015 года Армения не принимала депутатов Восточного партнерства и Совета Европы, представляющих общую платформу Евронест”, - сказала депутат.

Гаяне Абрамян посчитала это очень хорошей возможностью на месте ознакомиться с изменениями, произошедшими в Армении.