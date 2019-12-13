“Ереванский бестселлер”: книга Тома Хэнкса на первом месте, переводы, ноябрь, 2019

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Десятка представлена на основе ноябрьских продаж.

На первой горизонтальной - сборник рассказов Тома Хэнкса “… То, что чувствует мое сердце”. Известный американский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Том Хэнкс еше и хороший писатель. Впервые ознакомившись с литературными произведениями Хэнкса на родном языке, армянский читатель убедится, что он талантлив не только в области кино, но и в области литературы. Его юмористические, добрые рассказы удостоились симпатии читателей не только в США, но и в разных странах мира, в них ощущается и сарояновский дух. Книгу перевела Рузан Азизян.

На второй горизонтальной - научно-фантастическое произведение Дэниела Киза “Цветы для Элджернона”. Первоначально оно было рассказом. Он был опубликован в апрельском номере журнала “The Magazine of Fantasy & Science Fiction” 1959 года. Как лучший научно-фантастический рассказ удостоился премии “Хьюго”. Впоследствии Киз дополнил его, сделав его романом (под тем же названием). Как лучший роман это произведение получило премию “Небюла” 1966 года. Перевел книгу Айк Фелекян.

На третьем месте роман Джорджа Оруэлла “1984”. Этот популярный роман, опубликованный в 1949 году, на территории бывшего СССР впервые вышел в свет в 1988 году. В разные времена, в разных странах, по разным причинам роман периодически запрещался, иногда и по смешным. В 2009 год журнал “The Times” включил роман в список 60 лучших книг, изданных за последние 60 лет, а журнал “Newsweek” в списке 100 лучших книг всех времен и народов роману “1984” уделил второе место. Перевела Астхик Атабекян.

“Сияние” Стивена Кинга на четвертом месте. “Оверлук” - старый и роскошный отель в горах Колорадо рок. Новый зимний обитатель отеля Джек Торенс надеется возродить здесь свой творческий дар. Его жену больше заботит стабильность семьи, а их сын – Дени, наделенный даром ясновидения, уже знает, что в пустых комнатах гостиницы их ожидает поселившийся там ужас ... Перевод Лусине Галумян.

“Манон Леско” аббата Прево занимает пятое место. Прево в своем знаменитом романе на фоне жизни первой половины 18-го века описывает историю любви Манон Леско и кавалера де Гриё Это история всепоглощающей любви, бурных страстей, глубоких человеческих чувств. Перевод В. Гилавяна.

На шестом месте - самое известное произведение немецкого писателя Ричарда Баха “Чайка по имени Джонатан Ливингстон”. Писатель представляет, что простые чайки лишь хотят знать, как на пляже находить источники пропитания. Для них смысл жизни заключается не в полете, а в питании. Однако Джонатан Ливингстон - не простоя чайка, она не следует безоговорочно за другими чайками, а упорно учится летать самостоятельно. Простые чайки не разделяют её интерес к полету, а родители пытаются вернуть любимого ребенка на праведный путь, но ничто не может остановить Джонатана. Перевела книгу Наира Арутюнян.

На седьмом месте книга Уильяма Сарояна “Мама, я люблю тебя”. Это произведение неискушенным взглядом девятилетней девочки представляет жизнь, семейные отношения и мир театра, где она оказывается по воле профессии матери – актрисы. Сугубо сарояновский стиль сердечной лирики и жизнерадостного юмора придает неповторимое очарование этой светлой, гармоничной и приятной книге, способной согреть читателя любого возраста. Перевел Завен Бояджян.

На восьмом месте – роман-аллегория Германа Гессе “Сидхарта”, впервые изданный в 1922 году. Он рассказывает о пути духовного самопознания современного Будды Гаутамы брахмана Сидхарты. Это девятый роман Гессе, написанный в лирическом стиле. Книга была опубликована в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю Ромен Ролану. Перевел Ашот Алексанян.

На девятом месте - “Скотный двор” Джорджа Оруэлла. “Скотный двор" был написан в 1944 году и впервые вышел в свет в 1945 году. Этот роман содержит антиутопические элементы. Книга запрещена в Китае, Северной Корее, Бирме и в ряде исламских стран. Перевод Арташеса Эмина.

Десятое место занимает повесть Уильяма Сарояна “Папа, ты сумасшедший”. Это одна из жемчужин литературного наследия Сарояна. Повествование десятилетнего мальчика, переплетаясь с глубокомысленными беседами писателя с отцом, делают эту светлую и мудрую работу типичной сарояновской Книгой жизни и мира, по сути, настольной книгой для читателей любого возраста. Книгу перевел Завен Бояджян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66) и “Ноян Тапан” (012 - 505-505)

Отмеченные звездочкой - книги, возвращенные в список.