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Ученые доказали опасность дневного сна

Ученые доказали опасность дневного сна

У людей, которые спят днем или девять и более часов ночью, повышен риск инсульта. К такому выводу, как сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!, пришли китайские ученые из Университета науки и технологий в Ухане.

В эксперименте, длившемся шесть лет, приняли участие 31,7 тысячи человек, у которых ранее не фиксировались инсульты и иные проблемы со здоровьем, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно результатам анкетирования, восемь процентов участников дремали днем 90 минут и дольше, а 24 процента — спали девять и больше часов в сутки. У последних инсульты случались на 23% чаще чем у тех, кто спал от семи до восьми часов в сутки. При этом у тех, кто спал долго и дремал днем, инсульт происходил чаще на 85%.

 

 




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