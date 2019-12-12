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Айк Марутян принял руководителя офиса постоянного представительства АБР в Армении

Айк Марутян принял руководителя офиса постоянного представительства АБР в Армении

Мэр Еревана Айк Марутян принял делегацию, возглавляемую руководителем офиса постоянного представительства АБР в РА Паоло Спантигати.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата мэрии Еревана, стороны высоко оценили сотрудничество между Азиатским банком развития и общиной Еревана, с удовлетворением отметив его насыщенную повестку дня. Касаясь реализованных и текущих программ, мэр Марутян выразил готовность продолжить сотрудничество, включив в него и новые сферы.

Паоло Спантигати, в свою очередь, отметил, что АБР, помимо того, что является финансовой структурой, способствует и развитию современных городских инфраструктур, и подчеркнул, что банк готов быть партнером мэрии и содействовать ей, участвуя в новых программах, чтобы сделать Ереван более комфортным для проживания.

При финансировании АБР в Ереване в настоящее время строится новая дорога, обходящая центр города.




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