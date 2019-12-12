В Тбилиси депутаты вызвали скорую из-за разлитой в парламенте жидкости

Депутатам парламента Грузии понадобилась медицинская помощь после того, как оппозиционный парламентарий Ирма Надирашвили разлила неизвестную жидкость в зале заседаний. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила депутат Нино Цилосани.

Ранее вице-спикер парламента Георгий Вольский в интервью телекомпании "Имеди" заявил, что депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Надирашвили в зале заседаний разлила жидкость неизвестного происхождения, из-за чего работа законодательного органа была прервана, депутаты покинули зал.

"Многие из нас чувствуют себя очень плохо, мы вызвали скорую помощь. Факт, что разлили какую то токсичную жидкость, это их лицо", - заявила Цилосани журналистам.

Оппозиционеры с утра четверга проводят акцию у здания парламента, они выступают против утверждения кандидатов в судьи в Верховный суд Грузии. Голосование по утверждению кандидатов должно состоятся в течение дня.