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Премьер Великобритании и мэр Лондона взяли на избирательные участки своих собак

Премьер Великобритании и мэр Лондона взяли на избирательные участки своих собак

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, равно как и многие другие британцы, в четверг отправился голосовать на досрочных выборах вместе со своим псом, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Канал Sky News разместил на своем сайте фотографию премьера вместе с его питомцем - джек-рассел-терьером по кличке Дилан, которого Джонсон забрал из валлийского приюта для собак в сентябре.

В соцсети Twitter под хэштегом "собаки на избирательных участках" британцы выкладывают фотографии избирательных участков по всему Соединённому Королевству, на которых запечатлены собаки всевозможных пород, ожидающие своих хозяев у входа, пока те проголосуют за одну из партий.

Под этим же хэштегом в Twitter разместил свою видеозапись мэр Лондона Садик Хан.

"Меня зовут Садик Хан, я - мэр Лондона, и я голосую. Постарайтесь тоже", - говорит он на видео, держа на поводке лабрадора по кличке Луна. Мэр Лондона также написал: "Луна говорит: голосуй за лейбористов".

 

 




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