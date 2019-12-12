Парламент Украины продлил на год закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада пролонгировала до конца 2020 года закон "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". За соответствующее решение проголосовали 320 депутатов украинского парламента из 226 необходимых, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Документ вступит в силу со дня его опубликования.

Фракция "Слуга народа" в четверг, комментируя необходимость пролонгации закона, заявила, что "его принятие означает приверженность мирному пути решения проблемы Донбасса, которую уже продемонстрировал президент Владимир Зеленский во время встречи "нормандской четверки".

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 18 октября 2014 года, ранее он уже неоднократно продлевался. Документ предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов и вывода войск. Согласно минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса.