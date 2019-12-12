Россия продолжает возглавлять список основных торговых партнеров Армении

В 2019 году список основных торговых партнеров Армении продолжает возглавлять Россия. Как передает «Арменпресс», на встрече с журналистами торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко отметил, что в общем объеме товарооборота в январе - сентябре на Россию приходится 27%. На втором месте - Китай, за ним следуют Швейцария, затем Германия и Иран.

“В структуре товарооборота с Россией в основном нет изменений - сельхозпродукция, переработанная продукция, газ, сельхозтехника и т. д. Хочу подчеркнуть, что в ценовом и качественном плане армянские товары конкурентоспособны на нашем рынке”, - сказал Андрей Бабко.

Что касается инвестиций, Андрей Бабко отметил, что и здесь российские компании находятся на приоритетных местах. В январе - сентябре 2019 года 43,6% общих инвестиций приходится на инвестиции России.

Андрей Бабко подчеркнул, что российские компании готовы внести активный вклад в сельскохозяйственную, мусороуборочную и дорожную технику. Он сообщил, что с Министерством территориального управления и инфраструктур, а также и с мэрией Еревана ведутся активные обсуждения.

“Наши компании готовы внести свой вклад в рамках программы модернизации транспортной сети. Могу сказать, что наша импортируемая техника может быть конкурентоспособной. Кроме того, дорожные расходы на транспортировку субсидируются почти на 80%. Получается, что товар дойдет до Армении по той цене, которой вышел из завода, с незначительной разницей”, - сказал Андрей Бабко. Есть предложения, связанные как с автобусами, так и с троллейбусами. С двумя вице-мэрами Еревана ведется активная работа. Андрей Бабко отметил, что они заинтересованы также и программой обновления лифтов. В связи с лифтами известно, что они требует больших затрат и инвестиций. Понятно, что сумма, выплачиваемая жильцами на эксплуатацию лифтов, на данный момент, мала, следовательно, необходимо государственное субсидирование. Когда эти и финансовые вопросы будут уточнены, договоренность будет достигнута, мы готовы внести свой вклад в это дело”, - сказал Андрей Бабко.