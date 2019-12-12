В Турции более ста школьниц отравились газом в общежитии

Более ста школьниц отравились газом в городе Османджик провинции Чорум в центральной Турции, состояние пяти оценивается как тяжелое. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении администрации губернатора провинции.

"Сто три школьницы отравились в женском общежитии лицея Омера Дериндере в 5.40 утра по причине утечки газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что школьниц отправили в больницу, 20 из них оказывается медицинская помощь, пятеро в реанимации, но находятся в сознании. Сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) исследуют здание школы.

Как сообщила пресс-служба президента Турции, Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с губернатором Чорума Мустафой Чифтчи, получил от него информацию о происшествии и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.