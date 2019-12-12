Католикос Всех Армян поздравил новоизбранного Армянского патриарха Константинополя

Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Гарегин II 12 декабря из Первопрестольного Святого Эчмиадзина направил свое благословение и поздравления епископу Сааку Машаляну по случаю избрания Армянским патриархом Константинополя. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Первопрестола.

Председатель Национального депутатского собрания по избранию 85-го Армянского патриарха Константинополя Хачик Чанел и Арет Карапулут в официальном письме сообщили Верховному патриарху об итогах собрания и попросили Его Святейшество вознести молитву и дать благословение новоизбранному Армянскому патриарха.

В поздравительном послании Католикоса Всех армян говорится:

“Святейший Блаженнейший Патриарх,

Мы с удовлетворением узнали, что собрание, созванное в Константинополе, большинством голосов избрало Вас 85-м Армянским патриархом Константинополя.

С душевной радостью приветствуем и поздравляем Вас из Святого Эчмиадзина, принося нашу братскую любовь и поддержку Вам. Мы рады, что Армянский Патриарший престол Константинополя наделен новым правителем. Вы родились и выросли в армянской общине Константинополя, Вы с детства обучались и воспитывались в боголюбии, в любви к церкви и в духе патриотизма, присущими нашему верующему Константинопольскому народу.

Мы с удовлетворением отмечаем, что Вы годы назад перед алтарем Первопрестольного Святого Эчмиадзина, взяли на себя высокую епископскую власть и в новом обстоятельстве продолжили свою службу в качестве инспектора духовной семинарии Геворкян. Ваши годы, проведенные в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, ознаменовались плодотворной деятельностью. Благодаря Вашим духовным, богословским и воспитательным знаниям, у нас было новое поколение семинаристов, которые сегодня служат нашей Святой Церкви.

Мы молимся, чтобы Всевышний Господь даровал Вам силу и способность со всей мудростью и высокой ответственностью взять на себя роль иерархического престола нашей Святой Церкви, важнейшую миссию Константинопольского патриархата Армянской Апостольской церкви – во имя нашей Святой Церкви и верующих сынов нашего народа Константинополя. Пусть Господь будет Вам помощником и поддержкой, даровав Вам крепкого здоровья и успехов в Вашем духовном служении.

С любовью ждем Ваш первый визит в Первопрестольный Святой Эчмиадзин как визит новоизбранного патриарха Константинополя”.