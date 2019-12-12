Палата представителей Нидерландов ратифицировала Соглашение Армения-ЕС

Палата представителей Нидерландов ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил посол Армении в Нидерландах Тигран Балаян. “Палата представителей Нидерландов без обсуждения и голосования единогласно ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС”, - отметил посол Балаян.

Вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян считает ратификацию Соглашения Палатой представителей Нидерландов по специальной процедуре положительным развитием двусторонних отношений. “Очевидно, что отношения Армения - Нидерланды вступили на качественно новый этап”, - отмечает вице-спикер НС. Палата представителей - нижняя палата двухпалатного парламента страны. Следующая – Сенат.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС ратифицировали 18 государств: Болгария, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Ирландия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Соединенное Королевство и Республика Армения.