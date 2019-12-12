Предложение Азербайджана о закрытии Армянской АЭС в Евронесте поддержал лишь один азербайджанец

На заседании Парламентской ассамблеи Евронест Восточного партнерства в Тбилиси армянская делегация провалила попытки азербайджанской делегации поставить вопрос о закрытии Армянской атомной электростанции. Аргументы, приведенные главой армянской делегации Гаяне Абрамян стали обоснованными для других делегатов

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции в НС сказала Гаяне Абрамян.

“С большим трудом удалось пресечь очередную азербайджанскую инициативу в связи с закрытием Мецаморской АЭС. Азербайджанская сторона прямо подчеркивала, что ЕС должен приложить все усилия, чтобы в кратчайшие сроки был осуществлен вопрос закрытия атомной станции. Именно перед голосованием я взяла право голоса в комиссии, и долго аргументировала, почему это предложение неприемлемо. Мы также представили и отрывок из доклада МАГАТЭ, в котором четко подчеркивается, что Мецаморская АЭС в отношении уровня своей безопасности за последние 2 - 3 года обеспечила значительный прогресс”, - сказала Гаяне Абрамян.

Депутат подчеркнула также и наши обязательства по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения - ЕС, которые четко определяют, каким процессом и какой дорожной картой мы должны обеспечивать прогресс. “По сути, эти аргументы повлияли, и все депутаты Восточного партнерства, за исключением представителя азербайджанской делегации, проголосовали против этого предложения”, - заключила депутат.