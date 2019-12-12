На заседании ПА Евронест почтили память жертв Геноцида армян и других геноцидов

На открытии пленарного заседания Парламентской ассамблеи Евронест Восточного партнерства по предложению главы армянской делегации Гаяне Абрамян все делегаты, за исключением одного делегата Азербайджана, почтили минутой молчания память жертв Геноцида армян, а также всех других геноцидов. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции в НС сказала Гаяне Абрамян.

“Церемония открытия состоялась 9 декабря – в День памяти и чествования достоинства жертв преступления геноцида и предупреждения этого преступления, и пользуясь случаем, я говорила также и о Геноциде армян. Я акцентировала, что у нас есть обязательства не только по всем возможным поводам воздавать дань уважения жертвам Геноцида армян, но и сделать все возможное для предотвращения этого. Я призвала всех присутствующих почтить память жертв Геноцида армян и всех геноцидов. Все встали на ноги, за исключением одного азербайджанского депутата. Другие члены азербайджанской делегации, понимая, что это дань памяти жертв всех геноцидов, встали на ноги, все кроме одного депутата”, - сказала Абрамян.

Депутат отметила, что хотя о возможности выступления члена армянской делегации на открытии пленарного заседания узнали всего за 15 - 20 минут до начала, однако это не помешало, чтобы в очень быстро подготовленном выступлении, мы смогли сделать важные акценты и донести основные слова. В своем выступлении на церемонии открытия депутат коснулась отношений Армения-Евросоюз, подчеркнув, какие обязательства Армения связывает с ЕС и платформами Восточного партнерства. “Я акцентировала, что наши ожидания от ЕС по части безопасности -содействие и позиция по вопросам безопасности, поддержка права на самоопределение и обеспечение безопасности народа Арцаха”, - отметила Абрамян.

Пленарная сессия Парламентской ассамблеи Евронест Восточного партнерства состоялась с 7 по 10 декабря в Тбилиси.