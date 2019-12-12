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Число задержанных в ходе акции протеста в Тбилиси достигло 16 человек

Число задержанных в ходе акции протеста в Тбилиси достигло 16 человек

Правоохранители в Тбилиси задержали 16 участников акции протеста в центре Тбилиси за неповиновение полиции и хулиганство. Как передает Арменпресс, об этом сообщает МВД Грузии.

"Всего задержаны 16 человек, все задержаны по административному правонарушению", - заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

Среди задержанных - лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

Оппозиционеры и их сторонники с утра четверга решили опротестовать процесс голосования по выбору верховных судей, который скоро должен начаться в парламенте.

 

 




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БелТА

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