Вице-премьер Тигран Авинян надеется, что в недалеком будущем у нас будет и женщина-вице-премьер, которая и станет председателем недавно сформированного Женского совета.

“Господин премьер-министр, по Вашему поручению я стал председателем Совета женщин, что стало поводом для бурных обсуждений”, - сказал на заседании правительства Тигран Авинян.

Премьер-министр Никол Пашинян поинтересовался, а кто должен был быть. “Ну, должна была быть женщина. Надеюсь, в недалеком будущем у нас будет и женщина - вице-премьер, которая также станет и председателем Совета женщин”, - сказал Авинян. В свою очередь премьер-министр в шутку добавил: “Лучше иметь и Совет мужчин, куда мы назначим женщину-руководителя”.

Тигран Авинян отметил, что обсужденные на сегодняшнем заседании правительства вопросы, касающиеся насилия были обсуждены также и в Совете женщин, и на основе обсуждений и собранной статистики будут разработаны индивидуальные пакеты. “Будут разработаны пакеты проектов законов, нацеленных на улучшение ситуации”, - сказал Авинян.