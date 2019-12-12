В комиссиях ПА Евронест приняты все предложения армянской делегации

Четыре комиссии Парламентской ассамблеи Евронест Восточного партнерства, состоявшейся в Тбилиси приняли все 13 предложений армянской делегации по представленным резолюциям.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала руководитель армянской делегации Гаяне Абрамян.

“В резолюциях четырех комиссий мы представили 13 предложений, которые были приняты во всех комиссиях. Я думаю, что это действительно большой успех. В социальной комиссии мы предложили, чтобы в резолюцию, касающуюся проблем образования, было включено следующее: во всех странах Восточного партнерства исключить пропаганду ксенофобии и на государственном уровне и в альтернативной образовательной системе. Предложение было принято”, - сказала Гаяне Абрамян и добавила, что это, естественно, касается пропаганды арменофобии и политики арменофобии Азербайджана.

Члены армянской делегации в политической комиссии представили 8 предложений. Гаяне Абрамян отметила, что в самом важном из них была консттантация, что Армения обеспечила довольно серьезный прогресс в направлении работы дорожной карты Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Остальные предложения касались снижения уровня системной коррупции и борьбы с ней.

Пленарная сессия Парламентской ассамблеи Евронест Восточного партнерства состоялась с 7 по 10 декабря в Тбилиси.