В Верхнем Ларсе у Армении будет свой таможенный атташе

На КПП “Верхний Ларс” у Армении будет свой таможенный атташе. Как передает «Арменпресс», с этой целью правительство приняло проект решения об определении статуса и порядка деятельности таможенного атташе при посольстве Республики Армения в Российской Федерации.

Председатель Комитета по государственным доходам Давид Ананян отметил, что решение даст возможность решать возникающие вопросы в оперативном порядке. Таможенный атташе будет действовать при посольстве Армении в России. Он будет иметь статус советника органа дипломатической службы Армении в РФ”, - сказал председатель КГД.

Премьер-министр Никол Пашинян добавил: “За это время у Армении в Верхнем Ларсе не бывало больших кризисов или непреодолимых ситуаций. Нужно признать, что у нас с нашими партнерами из России и Грузии сложилась очень хорошая рабочая атмосфера, работаем очень оперативно. Статус таможенного атташе поможет тому, чтобы члены правительства Армении не занимались всеми вопросами, потому что очень важные вопросы иногда страдают от этого”.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян приветствовал это решение и выразил уверенность, что присутствие атташе в Верхнем Ларсе облегчит многие вопросы.

Таможенный атташе будет назначаться и освобождаться от должности правительством Армении.