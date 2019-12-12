Срок закона, освобождающего от ответственности лиц, уклонившихся от воинской службы, не будет продле

Срок действия Закона РА “О гражданах, не прошедших обязательную военную службу в нарушение установленного порядка” не будет продлен.

Как передает «Арменпресс», министр обороны Армении Давид Тоноян отметил, что закон в определенный период являлся поощрительным актом, проявленным государством в рамках конкретной политико-экономической обоснованности. По словам министра, за время своего действия закон показал, что он фактически стал средством уклонения от обязательной военной службы, в результате чего многие граждане, достигшие 18 лет, надеясь на периодические продления закона, предпочитают избегать призыва, покинув Армению, после чего, по истечении возраста, заплатить соответствующую сумму.

“Мы считаем, что это несправедливо в отношении граждан, выполняющих свои конституционные обязанности в Армении”, - сказал Тоноян.

Закон давал возможность уклонившимся от обязательной военной службы гражданам, достигшим 27 лет, в установленный срок внести плату в соответствии со ставками, установленными законом и, вернувшись на родину, освободиться от уголовного преследования.

По словам премьер-министра Никола Пашиняна, несмотря на то, что продления закона не будет, он продолжает оставаться в силе до 31 декабря.

“До 1 января закон в силе, и те наши дорогие соотечественники, которые считают, что плохо не продлевать силу этого закона, имеют возможность купить билет на самолет, пройти все эти процессы и отметить Новый год в Армении”, - заключил Никол Пашинян.