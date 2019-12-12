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Срок закона, освобождающего от ответственности лиц, уклонившихся от воинской службы, не будет продле

Срок закона, освобождающего от ответственности лиц, уклонившихся от воинской службы, не будет продле

Срок действия Закона РА “О гражданах, не прошедших обязательную военную службу в нарушение установленного порядка” не будет продлен.

Как передает «Арменпресс», министр обороны Армении Давид Тоноян отметил, что закон в определенный период являлся поощрительным актом, проявленным государством в рамках конкретной политико-экономической обоснованности. По словам министра, за время своего действия закон показал, что он фактически стал средством уклонения от обязательной военной службы, в результате чего многие граждане, достигшие 18 лет, надеясь на периодические продления закона, предпочитают избегать призыва, покинув Армению, после чего, по истечении возраста, заплатить соответствующую сумму.

“Мы считаем, что это несправедливо в отношении граждан, выполняющих свои конституционные обязанности в Армении”, - сказал Тоноян.

 Закон давал возможность уклонившимся от обязательной военной службы гражданам, достигшим 27 лет, в установленный срок внести плату в соответствии со ставками, установленными законом и, вернувшись на родину, освободиться от уголовного преследования.

По словам премьер-министра Никола Пашиняна, несмотря на то, что продления закона не будет, он продолжает оставаться в силе до 31 декабря.

“До 1 января закон в силе, и те наши дорогие соотечественники, которые считают, что плохо не продлевать силу этого закона, имеют возможность купить билет на самолет, пройти все эти процессы и отметить Новый год в Армении”, - заключил Никол Пашинян.




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БелТА

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