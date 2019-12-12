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Politico: власти США сняли с еще двух иранских ученых обвинения в нарушении режима санкций

Politico: власти США сняли с еще двух иранских ученых обвинения в нарушении режима санкций

Федеральные прокуроры США сняли с двух иранских ученых - Махбубе Гаэди и Марьям Джазайери - обвинения в нарушении режима санкций, введенных Вашингтоном против Тегерана, в рамках готовящегося обмена заключенными между сторонами. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила газета Politico.

По ее данным, ранее этим ученым, задержанным в США в 2018 году, были предъявлены обвинения в попытке переправить запрещенные медицинские препараты в Иран. Они должны были предстать перед судом в Атланте (штат Джорджия) на текущей неделе. Отмечается, что Гаэди и Джазайери проходили по тому же делу, что и гематолог Масуд Солеймани, которого американские власти освободили в конце прошлой недели в обмен на находившегося в заключении в Иране американского гражданина Сиюэ Вэна.

Посредником в переговорах об обмене заключенных между сторонами выступило правительство Швейцарии.

 




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