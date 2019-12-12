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Даниел Иоаннисян и Альберт Степанян назначены членами Общественного совета

Даниел Иоаннисян и Альберт Степанян назначены членами Общественного совета

Координатор программ общественной организации “Союз информированных граждан” Даниел Иоаннисян и доктор исторических наук, профессор Альберт Степанян назначены членами Общественного совета.

Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении.




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