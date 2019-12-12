Даниел Иоаннисян и Альберт Степанян назначены членами Общественного совета
Координатор программ общественной организации “Союз информированных граждан” Даниел Иоаннисян и доктор исторических наук, профессор Альберт Степанян назначены членами Общественного совета.
Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства Армении.
- 12.12-20:43 Моралес поблагодарил Аргентину за предоставление убежища
- 12.12-19:14 Глава МИД Армении поздравил епископа Саака Машаляна
- 12.12-18:29 Газета "Республика Армения": Габриэл САРГСЯН: "Я ПРЕДПОЧИТАЮ КЛАССИЧЕСКИЕ ШАХМАТЫ"
- 12.12-18:26 Газета "Республика Армения": АРМЯНСКИЙ ШОКОЛАД ЗАВОЕВЫВАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЫНКИ
- 12.12-18:24 Газета "Республика Армения": СКРИПАЧКА ДИАНА АДАМЯН - ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ "СОДРУЖЕСТВО ДЕБЮТОВ"
- 12.12-18:23 Парламент ратифицировал соглашения о кредите на 131,5 млн евро
- 12.12-18:13 Премьер-министр коснулся текущего состояния системы государственного управления
- 12.12-18:12 НС единогласно ратифицировало Конвенцию о взаимной административной помощи в налоговой области
- 12.12-17:56 Зеленский обозначил пять условий успешного развития Украины
- 12.12-17:42 В Минске состоялась рабочая встреча председателей Следственных комитетов Армении и Беларуси
- 12.12-17:39 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-12-19
- 12.12-17:38 Азиатские индексы - 12-12-19
- 12.12-17:37 Трамп назвал признание Тунберг "Человеком года" нелепым
- 12.12-17:22 Режиссер "Великого Гэтсби" собирается снимать "Мастера и Маргариту"
- 12.12-17:20 Президент Арцахa провел встречу с представителями парламентских партий
- 12.12-17:12 В тропическом цветке обнаружено вещество, убивающее раковые клетки
- 12.12-17:03 Президент Армении принял всемирно известного скрипача Максима Венгерова
- 12.12-17:00 Надежность ПРО «Железный купол» сомнительна
- 12.12-16:59 Во время пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" пострадали 10 человек
- 12.12-16:53 Forbes назвал самую влиятельную женщину 2019 года
- 12.12-16:33 Более 30 жертв Вайнштейна возьмут у него деньги и откажутся от обвинений
- 12.12-16:30 В Грузии возбудили уголовное дело из-за разлитой в парламенте жидкости
- 12.12-16:19 Арсен Торосян встретился с делегацией Европейского комитета
- 12.12-16:16 Актер из сериала "Чужестранка" умер в 14 лет
- 12.12-16:05 Госкомиссия назвала Атамбаева ответственным за беспорядки в Киргизии
13:53, 08.12.2019
Просмотрели 2344 раз ASALA призвала армянство консолидироваться в вопросе выбора Константинопольского Патриарха
19:11, 06.12.2019
Просмотрели 1784 раз На должность президента Федерации футбола Армении выдвинуты три кандидата
21:17, 06.12.2019
Просмотрели 1589 раз Никол Пашинян с супругой присутствовал на концерте по случаю юбилея Ованеса Чекиджяна
18:58, 06.12.2019
Просмотрели 1510 раз Генпрокуратур получила жалобу адвоката Сержа Саргсяна
16:46, 06.12.2019
Просмотрели 1377 раз Позиция правительства Армении строгая и четкая: заплатить и не служить в армии уже невозможно