В Египте обнаружили статую Рамзеса II

Египетские археологи обнаружили верхнюю часть статуи фараона Рамзеса Второго в районе Мит Рахина в Гизе неподалеку от храма древнеегипетского бога Птаха, говорится в сообщении министерства по делам памятников древности.

"Обнаружена верхняя часть редкой статуи Рамзеса Второго из розового гранита", - сказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири. Высота найденного фрагмента статуи составляет 105 сантиметров, ширина – 55 сантиметров, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Статую фараона удалось найти на частной территории, хозяин которой тайно вел раскопки, но был задержан туристической полицией в начале декабря. Теперь находка отправлена в близлежащий музей под открытым небом, где будет отреставрирована.

Считается, что фараон Рамзес Второй, правивший примерно в 1279-1213 годах до нашей эры, сделал Египет великой державой благодаря своим победам, завоеваниям, освоениям новых территорий, успехам в строительстве и ирригации.