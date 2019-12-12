Наира Маргарян в Китае приняла участие во втором Всемирном форуме экодизайна

Заместитель министра экономики РА Наира Маргарян приняла участие во втором Всемирном форуме и семинаре по экодизайну, организованном организацией ООН по промышленному развитию и Промышленной ассоциацией Китая.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, он был проведен в китайском городе Гуанчжоу. Цель конференции -стимулирование использования индивидуального и экологического промышленного образца для повышения конкурентоспособности и снижения выбросов углерода.

В своем выступлении Наира Маргарян подчеркнула важность инноваций в контексте устойчивого развития промышленности и возможностей. Она вкратце представила также и программы, реализуемые в Армении с целью повышения осведомленности об инновациях.

В рамках визита Наира Маргарян приняла участие в церемонии вручения премии программы “UNIDO ECO DESIGN LEADING TALENT” в номинации “Kitchen Idea”.

Замминистра экономики Армении встретилась с вице-президентом Китайской промышленной ассоциации Фангтиан Йингом. Собеседники обсудили возможности применения инновационных подходов в различных сферах экономики. В конце встречи была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в области эко-дизайна.