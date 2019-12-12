В Национальном собрании Армении началось внеочередное заседание. Как сообщает «Арменпресс», внеочередное заседание 12 декабря созвано по инициативе правительства.

В повестку внеочередного заседания включены 11 вопросов:

Депутаты в первом и втором чтениях обсудят и проголосуют за ратификацию кредитного соглашения между Республикой Армения и Международным банком реконструкции и развития “Кредит политики развития налогово-бюджетного, экономического и государственного сектора”, за ратификацию кредитного соглашения между Республикой Армения и Азиатским банком развития “Программа расширения человеческого потенциала”, за ратификации кредитного соглашения “Охрана окружающей среды, кредит, основанный на политике” между Республикой Армения и Банком кредитов на восстановление - BMZ 3010 00 579, между Республикой Армения и Азиатским банком развития о ратификации кредитного соглашения “Вторая программа Общественной эффективности и финансовых рынков”, “О взаимной административной поддержке по налоговым вопросам”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О банкротстве”, О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения “Об общем образовании”, О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “Дисциплинарный устав Вооруженных сил Республики Армения”, О статусе воинских частей и военных учреждений, Проекты законов О внесении изменения в Закон Республики Армения “Об административно-территориальном делении Республики Армения и О внесении дополнений и изменения в Закон Республики Армения “О полиции”.