Вырос товарооборот Армении со странами ЕАЭС

Торговый оборот Армении со странами Евразийского экономического союза в январе - октябре 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 10,7%, составив 1 млрд 796 млн 858.7 тысяч долларов.

Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные Национальной статистической службы Армении.

За первые 10 месяцев 2019 года объем товарооборота Армении со странами ЕАЭС составил 1 млрд 796 млн 858.7 тысяч долларов по сравнению с 1 млрд 623 млн 206.9 тысячами долларов за аналогичный период 2018 года. При этом в январе - октябре 2019 года наибольший объем торгового оборота в союзе был с Россией, составив 1 млрд 734 млн 523 тысяч долларов, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2018 года на 10,5%. Внешнеторговый оборот с Белоруссией составил 52 млн 969,4 тыс. долларов, увеличившись по сравнению с январем -октябрем 2018 года на 28,1%. Товарооборот с Казахстаном составил 6 млн 541 тыс. долларов, по сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель снизился на 37,9%, а объем товарооборота с Киргизией составил 2 млн 825,4 тыс. долларов, увеличившись по сравнению с январем - октябрем 2018 года в 3 раза.