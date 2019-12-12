В YouTube ужесточили правила, касающиеся содержания публикуемых видеозаписей

Администрация портала YouTube намерена удалять размещаемые на нем записи, содержащие завуалированные угрозы, а также оскорбления, касающиеся расовой и половой принадлежности, сексуальной ориентации. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальном сайте сервиса.

Представители YouTube отметили, что правила, касающиеся содержания публикуемого видео, были обновлены и ужесточены. "Мы всегда удаляли записи с угрозами в отношении кого-либо, с призывами к преследованию кого-то, а также те, в которых раскрывалась личная информации, - говорится в заявлении. - Теперь нашими правилами запрещаются не только явные угрозы, но и завуалированные или подразумеваемые". Как уточняется, "это включает в себя имитацию насилия в отношении лица или текст, намекающий на то, что может иметь место физическое насилие".