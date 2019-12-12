Президент Бразилии заявил, что у него может быть рак кожи

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в среду, что, возможно, болен раком. С таким признанием он выступил перед журналистами, собравшимися у ворот официальной резиденции. Болсонару сообщил, что был у врача, где ему удалили родинку из уха, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У меня светлая кожа, за свою жизнь я много рыбачил, предпочитаю активный образ жизни, так что есть вероятность того, что [у меня] рак кожи", - приводит слова главы государства газета Globo. Согласно статистике Минздрава Бразилии, на рак кожи приходится порядка трети злокачественных опухолей в стране. Наиболее часто он встречается у людей со светлой кожей в возрасте старше 40 лет. Среди факторов риска, способствующих развитию заболевания, - продолжительное пребывание на солнце.

На вопрос о своем самочувствии, Болсонару в шутливом тоне ответил, что "[Антониу Гамилтон] Моурау пока еще побудет вторым лицом". По конституции Бразилии в случае смерти главы государства его место занимает вице-президент.