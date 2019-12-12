Заявка Армении в представительском списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

На 14-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам сохранения нематериального культурного наследия, проходящей в Колумбии с 9 по 14 декабря, было принято решение представленную Арменией заявку “Армянское искусство шрифта и его культурные проявления” включить в представительский список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС.

Заявка уже прошла экспертное обследование и получила положительную оценку экспертов оценочного органа ЮНЕСКО.

Межправительственный комитет ЮНЕСКО один из главных органов Конвенции 2003 года “О защите нематериального культурного наследия”. Он был создан в соответствии со статьей 5 Конвенции, состоит из 24 государств-членов. Одной из важных функций Комитета является принятие окончательного решения по заявкам, представляемым государствами-членами в целях регистрации в перечнях, установленных Конвенцией. Армения была избрана членом комитета на период от 2016 до 2020 года.

В сессии принимают участие 752 представителя 137 стран мира, в том числе представители присоединившихся к Конвенции стран-членов, общественных организаций, действующих под эгидой ЮНЕСКО, наблюдатели, а также представители СМИ разных стран. Для участия в сессии в Колумбию выехали постоянный представитель РА в ЮНЕСКО Г.Тер-Степанян и главный специалист управления культурного наследия и народных ремесел Министерства образования, науки, культуры и спорта РА Н. Киличян.

Одним из важнейших вопросов повестки сессии является обсуждение заявок, представленных различными странами на регистрацию в список. Всего подано 54 заявки, 6 из которых -предложения реестра нематериального культурного наследия, нуждающегося в немедленной защите, 42 - предложения по включению в представительские списки нематериального культурного наследия человечества, 3 - предложения реестра хорошего опыта защиты наследия и 3 заявки для получения международного содействия государствам-членам со стороны Фонда нематериального культурного наследия.

Традиционное хлебопечение, значение и культурные проявления в Армении” (2014 г.) и “Кочари.

Традиционный групповой танец. Элементы” (2017).

Республика Армения Конвенцию ЮНЕСКО 2003 года “О защите нематериального культурного наследия” ратифицировала в 2006 году, в представительском списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО зарегестрированы “Дудук и его музыка” (2008г .), “Искусство армянского хачкара. Смысл хачкара”, “Исполнительские проявления эпоса “Сасна црер” или “Давид Сасунский”, (2012 г.), “Лаваш.