В Ереване сгорела машина

12 декабря в 05:52 в службу 911 МЧС Армении поступил звонок о том, что возле одного из домов на улице Гоголя в Ереване горит автомобиль. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и по связям с общественностью МЧС, на место происшествия выехали две пожарные команды из пожарно-спасательного отряда МЧС Еревана.

Выяснилось, что в автомобиле Volkswagen Jetta, припаркованном возле одного из домов на улице Гоголя, вспыхнул пожар.

Пожар был потушен в 06:16 и потушен в 06:30. Машина была полностью сгорела.