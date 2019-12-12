СМИ: протестующие в Багдаде выдвинули требования к кандидатам на пост премьера Ирака

Иракские протестующие, отказывающиеся покидать площадь Тахрир в центре Багдада, огласили свои требования к претендентам на пост премьер-министра страны. Список из семи условий, которым должен соответствовать будущий глава правительства, опубликовал информационный портал "Мавазин ньюс".

Так, по мнению участников акций протеста, кандидат на должность руководителя кабинета - это независимый политик, не связанный с партиями или политическими движениями; он не является выходцем из правительства, парламента или каких-либо местных органов власти; не имеет двойного или иного, кроме иракского, гражданства; не старше 55 лет; не претендует на участие в будущем в выборах в парламент; не запятнан коррупцией; смел, честен и реагирует на требования народа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как передает в связи с этим издание Al-Sabah al-Jadeed, "большинство депутатов склонно согласиться с требованиями протестующих".

Тем временем через три дня истекает срок, отведенный по конституции для определения кандидата на пост главы правительства вместо ушедшего в отставку 30 ноября Аделя Абдель Махди. Претендента на эту должность до сих пор нет. Две из трех основных фракций в парламенте, занимающих первые позиции по числу депутатов, отказались от участия в данном процессе.