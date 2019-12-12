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Американские индексы выросли - 11-12-19

Американские индексы выросли - 11-12-19

НЬЮ-ЙОРК, 12 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Завершились торги на фондовых биржах США за 11 декабря. Как передает «Арменпресс», результаты следующие:

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0.11% и составил 27911.30 пункта, индекс потребительского рынка S&P 500 вырос на 0.29% и составил 3141.63 пункта, индекс высоких технологий Nasdaq вырос на 0.44% и составил 8654.05 пункта.

Индекс Dow Jones – один из показателей фондовых бирж, созданный редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Этот индекс создан для осуществления контроля над промышленным развитием, составляющим часть американской фондовой биржи.

S&P 500 – фондовый показатель, в корзинку которого включены 500 американских акционерных обществ с самой высокой капитализацией.

Для биржи NASDAQ подсчитываются несколько показателей, которые отражают положение на рынке высоких технологий в США и отклик бизнес-сообщества на политические и экономические развития в стране, которые влияют на рынок высоких технологий.




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