Голливудский актер Брэд Питт ответил на вопрос о новых романах после развода с Анджелиной Джоли. Как передает Арменпресс, об этом сообщает издание The New York Times.

По словам звезды, он не избегает отношений, однако и не ищет никого специально. «Не знаю, сколько романов с женщинами мне приписали за последние два-три года, но ни один их этих слухов не соответствует действительности», — отметил артист.

В 2014 году Брэдд Питт женился на Анджелине Джоли. У пары шестеро детей, из них трое приемных. В сентябре 2016 года актриса подала на развод. Уточнялось, что Джоли была недовольна мужем из-за его методов воспитания детей.

После развода Питту приписывали роман с коллегой Шарлиз Терон. Позднее актриса пошутила, что у них была романтическая связь, о которой она сама не знала. Осенью этого года актера заподозрили в отношениях с ювелирным дизайнером и духовной целительницей Сат Хари Халса, однако эта информация также не подтвердилась.

В ноябре ряд СМИ также сообщил о том, что 55-летний Питт встречается с 30-летней актрисой Алией Шокат. Знаменитостей заметили вместе на показе оперы Канье Уэста.