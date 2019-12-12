События предстоящие 12 декабря

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет предстоящие сегодня события.

12 декабря решением Председателя НС РА Арарата Мирзояна по инициативе Правительства Республики Армения будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания с повесткой дня, установленной инициатором.

Состоится очередное заседание правительства РА.

В Ереване состоятся публичные дебаты по проекту Уголовного кодекса РА. На встрече будет присутствовать министр юстиции РА Рустам Бадасян.

Омбудсмен РА Арман Татоян выступит с лекцией в Армяно-российском славянском университете.

Торговый представитель РФ в Армении Андрей Бабко подведет на пресс-конференции итоги уходящего года и представит планы на 2020 год.

Национальная галерея Армении подготовила масштабную выставку под названием «Восток и искусство Армении», в которой представлено более 200 экспонатов.

Народный артист Армении, известный композитор Тигран Мансурян и заслуженный деятель искусств Республики Армения Мгер Навоян будут приняты в Национальной библиотеке Армении. В здании библиотеки им. Таманяна будет открыта выставка под названием «Мансурян и литература».

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