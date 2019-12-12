1 млрд 34 миллиона драмов будет потрачено на реконструкцию и строительство дворов в Ереване

На реконструкцию дворов и создание новых дворов в Ереване к 2020 году предусмотрено 1 миллиард 34 миллиона 100 тысяч драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей мэрии Еревана. В рамках этих средств предполагается также, что при необходимости дворы будут оснащены новым спортивным оборудованием. В следующем году мини-футбольные поля во дворах не будут строиться за счет бюджета общин, но этот пробел будет заполнен по-другому. В частности, в рамках платформы “Активный гражданин” предусматривается строительство нескольких спортивных площадок.

Муниципалитет отмечает, что появилось несколько новых идей по благоустройству дворов гражданами платформой “Активный гражданин” со стороны граждан поступили новые идеи, которые будут воплощены в программный бюджет в 2020 году.

Что касается дворов, где по-прежнему преобладают гаражи, муниципалитет сообщил, что в результате исследований, проведенных на основе проектов зонирования Еревана, будет проведена работа по созданию норм по улучшению игровых площадок. Согласно программе, работы по благоустройству будут проводиться в административных округах, в частности, во дворах зданий. Программа специально касается уборки неорганизованно поставленных гаражей, а также очистки территорий от ветхих строений, устройства подземной парковки, а в наземной части – подготовки площадок для отдыха, досуга, игровых площадок, их благоустройства и озеленения.