Число раненных при взрыве в Афганистане выросло до 73 человек

Радикальная группировка Талибан взяла на себя ответственность за нападение рядом c авиабазой НАТО в афганском районе Баграм, число пострадавших выросло до 73, еще два человека погибли, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 62 пострадавших, среди них пять грузинских военных.

Как сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на МВД страны, два человека погибли, количество пострадавших увеличилось до 73 человек. По данным канала, бои с талибами продолжаются, трое нападавших убиты и один арестован. Еще трое боевиков пока оказывают сопротивление.

Телеканал 1 TV news передает, что ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка Талибан.

Заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с авиабазой НАТО в провинции Парван в среду утром. Кроме того, неизвестные нападавшие устроили перестрелку. Как сообщил официальный представитель миссии НАТО в стране, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы.