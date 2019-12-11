В Ираке за месяц протестов погибли порядка 170 человек, сообщили в ООН

В период с 5 ноября по 8 декабря в ходе продолжающихся демонстраций в Ираке убито по меньшей мере 170 человек и ранено 2264, говорится в докладе офиса по правам человека Миссии ООН по оказанию помощи в Ираке (МООНСИ), опубликованном в среду, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Эти данные должны рассматриваться как предварительные. В отличие от предыдущей практики, правительство Ирака не позволило МООНСИ получить официальные данные из больниц о пострадавших во время демонстраций или навестить их для опроса в больницах", - отмечается в документе.

Всего же за период с 1 октября по 8 декабря в Ираке было убито как минимум 414 человек, ранения получили 8758 человек, в том числе представители полиции. При этом количество пострадавших от легких ранений, включая отравления слезоточивым газом, может дополнительно достигать 19 тысяч человек.