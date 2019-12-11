Нунэ Саркисян стала чрезвычайным защитником прав ребенка ЮНИСЕФ

Супруга президента Республики Армения Нунэ Саркисян в Институте исследования древних рукописей имени Месропа Маштоца (Матенадаране) приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию ЮНИСЕФ в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, представитель ЮНИСЕФ в Армении Таня Радочай заявила, что г-жа Нунэ Саргсян назначена чрезвычайным защитником прав ребенка ЮНИСЕФ. «Когда я впервые встретилась с г-жой Саркисян в прошлом году, она сразу же предложила свою поддержку и помощь детскому фонду. Потом я познакомилась с ней поближе, узнала, что он детский писатель, книги которого очень популярны и переведены на разные языки, что позволяет детям других культур читать их, - сказала Таня Радочай. - Г-жа Саргсян - одна из тех, кто заботится о детях и старается сделать все возможное, чтобы сделать жизнь детей лучше. Для нас большая честь предложить г-же Саркисян миссию Чрезвычайного защитника прав ребенка, объединяя наши усилия и проводя эту работу не только в Армении, но и за ее пределами».

Супруга президент Республики Армения Нунэ Саркисян поблагодарила за такую честь. Поздравив ЮНИСЕФ по случаю его 25-летия в Армении, она подчеркнула, что в течение 25 лет люди посвящают свою работу, усилия и энергию, чтобы обеспечить лучшую жизнь для детей. «ЮНИСЕФ - это универсальная структура, которая должна продолжать существовать, поэтому мы не должны оставлять ее в одиночестве, как в Армении, так и во всем мире. Нам нужно объединиться вокруг ЮНИСЕФ, чтобы у детей было счастливое детство. Дети - это наше богатство и наше главное достояние», - сказала г-жа Саркисян.

Супруга президента Республики Армения г-жа Нунэ Саркисян заверила, что приложит все усилия, чтобы дети имели здоровое, счастливое и безопасное детство.