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Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time

Грета Тунберг стала "Человеком года" по версии Time

Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала "Тайм". Соответствующая информация была озвучена в среду в эфире программы "Тудэй" на телеканале Эн-би-си, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Традиционно в декабре редакция "Тайм" объявляет "Человека года". Его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным.

 

 




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