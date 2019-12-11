Юная шведская активистка, защитница климата Грета Тунберг стала обладателем звания "Человек года" по версии американского журнала "Тайм". Соответствующая информация была озвучена в среду в эфире программы "Тудэй" на телеканале Эн-би-си, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Традиционно в декабре редакция "Тайм" объявляет "Человека года". Его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным.