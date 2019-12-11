Тарантино задумал снять третью часть «Убить Билла»

Голливудский режиссер Квентин Тарантино задумал снять продолжение дилогии «Убить Билла». О своих планах кинематографист рассказал на радиошоу Andy Cohen Live, отрывок которого опубликован на YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Режиссер заявил, что займется третьей частью не ранее чем через три года, и фильм будет отличаться от предшественников. «Я бы не хотел просто снять какое-нибудь нелепое приключение. Она (невеста в исполнении Умы Турман ) просто не заслужила этого!» — подчеркнул он.

«Невеста долго и упорно сражалась. На этот раз у меня есть идея, осуществить которую, быть может, будет действительно интересно», — добавил Тарантино. В 2016 году режиссер утверждал, что планирует остановиться на отметке в десять кинолент, отмечая, что дилогия «Убить Билла» считается за одну картину.